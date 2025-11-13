টঙ্গীতে শিবিরের তামীরুল মিল্লাত শাখার বিক্ষোভ মিছিল
টঙ্গীতে গভীর রাতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার (টঙ্গী শাখা)। আওয়ামী লীগের নাশকতা মোকাবিলায় এ মিছিল থেকে দলটিকে হুঁশিয়ারি জানানো হয়।
বুধবার (১৩ নভেম্বর ) রাত ১২টায় মাদরাসার শহীদ নাসির গেইট থেকে মিছিলটি শুরু হওয়া। মিছিলটি শতাধিক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অতিক্রম করে টঙ্গী সরকারি কলেজ গেইট হয়ে দারুল ইসলাম ট্রাস্টের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
বিক্ষোভে ছাত্রশিবিরের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরাও অংশ নেন। এতে টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলাম, ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত মনোনীত কাউন্সিলর পদপ্রার্থী নেয়ামত উল্লাহ এবং ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা আফিফ হাসান ইয়াকুবসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রশিবির তামীরুল মিল্লাত শাখার দপ্তর সম্পাদক মঈনুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি সাঈদুল ইসলাম, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলাম।
সাঈদুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের কোনো নাশকতা সফল হতে পারবে না। লীগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জেলে দেওয়া হবে। ভারতে বসে স্বাধীন শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার সুযোগ দেওয়া হবে না।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/এএসএম