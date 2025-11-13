ফরিদপুরে জমিদার বাড়িতে চুরি, দুই যুবকের কারাদণ্ড
ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বাইশরশি জমিদার বাড়ির পুরোনো ইমারতের রড চুরির দায়ে দুই যুবকের ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে সদরপুর উপজেলা ভূমি অফিস সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী বাইশরশি জমিদার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
আটক দুই যুবক হলেন- উপজেলার বাইশরশি গ্রামের লোকমান মাতুব্বরের ছেলে হাচান মাতুব্বর (৩০) ও একই গ্রামের জলিল বিশ্বাসের ছেলে মন্টু বিশ্বাস (৩২)।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিফাত আনজুম পিয়া আদালত পরিচালনা করেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে ওই দুই যুবক চুরি করে বাইশরশি জমিদার বাড়ির পুরোনো ইমারতের রড খুলে নেয়। স্থানীয়রা দেখে ফেললে তাদের আটক করে।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিফাত আনজুম পিয়া বলেন, জমিদার বাড়িতে রড চুরির দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই যুবককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আটকদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।
