শেরপুরে ভারতীয় রুপিসহ গ্রেফতার ১

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ভারতীয় নোটসহ তোফাজ্জল হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তার থেকে ১০০ রুপি মূল্যমানের ৭৫টি ভারতীয় নোট জব্দ করা হয়।

বুধবার (১২ নভেম্বর) তাকে শেরপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

কারবারি তোফাজ্জল হোসেন উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের কালাকুমা গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, উপজেলার সীমান্তবর্তী রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের কালাকুমা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তোফাজ্জলের কাছ থেকে ১০০ রুপির ৭৫টি ভারতীয় নোট জব্দ করা হয়।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা জানান, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বিদেশি মুদ্রা রাখার অভিযোগে তোফাজ্জলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি রুপিগুলো ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

