ভারতে সাজাভোগ শেষে দেশে ফিরলেন সিলেটের ৫ যুবক
ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক হয়ে সাজাভোগ শেষে দেশে ফিরেছেন সিলেটের পাঁচ যুবক। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে তাদের দেশে ফেরত পাঠায় ভারত।
তামাবিল ইমিগ্রেশন পুলিশের পরিদর্শক মো. বজলুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দেশে ফেরত আসা পাঁচ যুবক হলেন- জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার বাগপাড়া গ্রামের আকদ্দস আলীর ছেলে মো. শামীম আহমেদ (৩৫), একই এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে মো. নাসির উদ্দিন (২৫), আব্দুল হান্নানের ছেলে ইমরান হোসেন (২৭), কানাইঘাট উপজেলার পূর্বগ্রামের শফিক আহমেদের ছেলে ইকবাল আহমেদ (১৯) এবং মানিপুর গ্রামের ফারুক আহমেদের ছেলে আবুল হোসেন (২৫)।
ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী ভারতের উকিয়াং সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের সময় ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে আদালতে সোপর্দ করে। পরে আদালতের নির্দেশে তাদের মেঘালয়ের ওয়েস্ট গারো হিলস জেলার তুরা কারাগারে পাঠানো হয়। কারাভোগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিএসএফ ও বিজিবির উপস্থিতিতে তাদের তামাবিল ইমিগ্রেশনে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
তামাবিল ইমিগ্রেশন পুলিশের পরিদর্শক মো. বজলুর রশিদ বলেন, ‘দুই দেশের ইমিগ্রেশন পুলিশ, বিএসএফ ও বিজিবির উপস্থিতিতে পাঁচ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
