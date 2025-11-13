লকডাউন
ফরিদপুরে সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল শুরু
আওয়ামী লীগের লকডাউনকে কেন্দ্র করে অবরোধের প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সোয়া দশটার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক ও সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ভাঙ্গা-ফরিদপুর মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।
এর আগে ভোর ছয়টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের শুয়াদী পাম্পের পাশে ও পুখুরিয়া এলাকায় মহাসড়কে গাছ ফেলে এবং টায়ার জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা।
এ বিষয়ে জানতে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ হোসেনকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
যানবাহন চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রোকিবুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার শুয়াদী বাসস্ট্যান্ড ও পুখুরিয়া এলাকায় লকডাউনকে কেন্দ্র করে মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটে। সকাল সোয়া দশটার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক ও সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ভাঙ্গা-ফরিদপুর মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
এর আগে ভোর ছয়টার দিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার শুয়াদী বাসস্ট্যান্ড ও পুখুরিয়াসহ কয়েকটি স্থানে লকডাউনকে কেন্দ্র করে মহাসড়ক অবরোধ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটে। এসময় বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়।
