লকডাউনের প্রভাব পড়েনি গাজীপুরে
আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউনকে কেন্দ্র করে গাজীপুরে জনজীবনে প্রভাব পড়েনি। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।
এদিকে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায়ের তারিখ ঘোষণা ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘিরে যেকোনো নাশকতা ঠেকাতে গাজীপুর মহানগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরাও রয়েছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, শহরের শিববাড়ি মোড়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন। তারা মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকারসহ বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করছে।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান জানান, রায়ের দিনকে কেন্দ্র করে কেউ যেন উসকানিমূলক কার্যকলাপ বা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর