  2. দেশজুড়ে

পেট্রোল বোমার আগুনে পুড়লো জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
পেট্রোল বোমার আগুনে পুড়লো জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ
বরগুনার জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা/ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত ১২টার পরে বরগুনার সার্কিট হাউস মাঠের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়েছে।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দুই ব্যক্তি হাতে পেট্রোল বোমা নিয়ে স্মৃতিস্তম্ভের সামনে আসে। তাদের একজন বোমায় আগুন জ্বালিয়ে স্মৃতিস্তম্ভের দিকে নিক্ষেপ করে দ্রুত পালিয়ে যায়। এসময় ভিডিওতে একজনকে বলতে শোনা যায়, ‘দে’ পরে আরেকজন বলে, ‘চল চল’ এরপর তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

পেট্রোল বোমার আগুনে পুড়লো জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ

ঘটনার ভিডিওটি বরগুনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল কবির রেজা তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন। সেখানে তিনি বরগুনা সার্কিট হাউসের সামনে জুলাই স্তম্ভে আগুন দেওয়া হয়েছে দাবি করেন।

এ বিষয়ে বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে আমরা রাত ১টার দিকে ঘটনাস্থলে আসি। তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে এ বিষয়ে জড়িতদের ধরতে পুলিশ কাজ করছে। এছাড়াও বরগুনা সদর থানা পুলিশ যেকোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

নুরুল আহাদ অনিক/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।