সুরভী-অরিন-মিম হয়ে প্রতারণা করতেন নাজমুল

সুরভী-অরিন-মিম হয়ে প্রতারণা করতেন নাজমুল
কখনো নারী সৈনিক, কখনো বা পুরুষ সেজে অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে নাজমুল হাসান জিম (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১৩।
বুধবার (১২ নভেম্বর) র্যাব-১৩ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এসময় নাজমুলের কাছ থেকে সেনা ও নৌবাহিনীর পোশাকসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। নাজমুল হাসান জিম রংপুরের পীরগাছা উপজেলার অভিরাম নামাদোলা এলাকার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে।
এর আগে ভোরে র্যাব-১৩ সিপিএসসি রংপুর ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার অভিরাম গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের মূল হোতা নাজমুল হাসান ওরফে জিমকে গ্রেফতার করে।
র্যাব জানায়, গ্রেফতার নাজমুল হাসান জিম কখনো সেনা, কখনো নৌবাহিনীর সদস্য এমনকি নারী সৈনিক সেজেও অনলাইনে মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতো। ভিডিও কলে কখনো সে জিম, সুরভী, অরিন কিংবা মিম নামে মেয়েদের কণ্ঠে কথা বলতো। মেকআপ আর পরচুলায় ছেলে থেকে মেয়ে বনে যাওয়া জিমের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ তাকে বিশ্বাস করায় অভিনব কৌশল আর প্রলোভনের ফাঁদে জমির শেয়ার বিক্রির নামে হাতিয়ে নিতো লাখ লাখ টাকা। রাজশাহীর এক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ১৭ লাখ ২৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় নাজমুল। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব আরও জানায়, নাজমুলসহ তার সহযোগীরা সেনাবাহিনীর সৈনিক পরিচয় দিয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মামলার বাদীর সঙ্গে রাজশাহীতে ১০ কাঠা জমির শেয়ার কেনার জন্য প্রস্তাব দেয়। তাদের ২টি শেয়ার কেনা আছে। তার মধ্যে একটি শেয়ার একজন নারী সৈনিকের। কিন্তু নারী সৈনিকের কিছু টাকা বাকি থাকায় বাদীর নিকট থেকে শেয়ার বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিতে কিছু টাকা চায়। এছাড়াও আসামিরা বিভিন্ন সময় অনলাইন ভিডিও কলের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ইউনিফর্ম পরিধান করে বাদীর সঙ্গে কথা বলে বিশ্বস্ততা অর্জন করে ও বাদীকে অল্প টাকায় একটি শেয়ার ক্রয় করে দেবে বলে প্রলোভন দেখায়।
গ্রেফতার নাজমুলের কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, কমব্যাট ড্রেস ১টি, কমব্যাট গেঞ্জি ১টি, ফিল্ডক্যাপ ১টি, টাওয়াল ১টি, ট্রাউজার ১টি, নৌবাহিনীর ইউনিফর্ম, সাদা ড্রেস ১টি, কমব্যাট গেঞ্জি ২টি, নেভি জার্সিক্যাপ ১টি, টাওয়াল ১টি, বিভিন্ন বাহিনীর বিভিন্ন কালারের ক্যান্টিন গেঞ্জি ১৫টি এবং ভুয়া এনআইডি কার্ড ৯টি, বাটন মোবাইল ৫টি, স্মার্ট মোবাইল ১টি, মেয়েদের পরচুলা ১ গোছা এবং মেকআপ সেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।
আসামি নাজমুল হাসান জিমকে পরবর্তী আইনানুগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
জিতু কবীর/এমএন/এএসএম