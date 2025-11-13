  2. দেশজুড়ে

হেলিকপ্টারে চড়িয়ে মায়ের শখ পূরণ করলেন ছেলে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
হেলিকপ্টারে চড়িয়ে মায়ের শখ পূরণ করলেন ছেলে

মায়ের শখ ছিল হেলিকপ্টারে চড়বেন। মায়ের এই শখ পূরণে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের বগাদী গ্রামের প্রবাসী মফিবুল বিশ্বাস। মাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা দেন তিনি।

বুধবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে বগাদী গ্রামের মাঠ থেকে এই হেলিকপ্টার উড্ডয়ন করলে চারপাশে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানায়, ইউরোপ প্রবাসী মফিবুল বিশ্বাস প্রয়াত ওয়ালিদ বিশ্বাসের ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর মাকে ঘিরেই তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মায়ের দীর্ঘদিনের শখ ছিল হেলিকপ্টারে চড়া আর সেই শখ পূরণে এই বিলাসবহুল আয়োজন করেন মফিবুল।

হেলিকপ্টারে ওঠার আগে মা মদিনা খাতুন বলেন, ছেলে আমার শখ পূরণ করেছে। কখনও ভাবিনি গ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় যাবো, তারপর ইউরোপ দেখতে যাবো। আমার ছেলে আজ সেই স্বপ্ন পূরণ করছে।

হেলিকপ্টারে চড়িয়ে মায়ের শখ পূরণ করলেন ছেলে

মফিবুল বিশ্বাস বলেন, আমার মা সারাজীবন অনেক কষ্ট করেছেন। এখন আমার সামর্থ্য হয়েছে, তাই মায়ের সব শখ পূরণ করা আমার দায়িত্ব। ইউরোপে মাকে নিয়ে যাওয়া শুধু ভ্রমণ নয়, মায়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ।

এদিকে হেলিকপ্টার অবতরণের দৃশ্য দেখতে মাঠে জড়ো হয়েছিলেন উৎসুক মানুষ।

স্থানীয়রা জানান, মফিবুল বিশ্বাসের এই উদ্যোগ শুধু বগাদী নয়, পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলার জন্য গর্বের বিষয়। তিনি গ্রামের তরুণদের জন্য এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবেন।

হুসাইন মালিক/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।