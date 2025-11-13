  2. দেশজুড়ে

মহেশপুর সীমান্তে নদীতে ভাসছিল মরদেহ, নিয়ে গেলো ভারতীয় পুলিশ

জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ১২:০৭ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের কোদলা নদীতে অজ্ঞাতপরিচয় ভাসমান একটি মরদেহ নিয়ে গেছে ভারতীয় পুলিশ। মরদেহটি বাংলাদেশি না ভারতীয় ব্যক্তির তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে পুলিশ মরদেহটি নিয়ে যায়।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের মাটিলা বিজিবি ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেল থেকে কোদলা নদীর ভারতীয় অংশে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মরদেহটি ভারতীয় পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাট থানার পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে বলে জানা গেছে।

মাটিলা বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার সাইফুল ইসলাম জানান, মরদেহটি কোদলা নদীর ভারতীয় অংশে ভাসমান অবস্থায় ছিল। মরদেহটি বিকৃত অবস্থায় ভাসছিল। তবে মরদেহটি বাংলাদেশি নাকি ভারতীয় নাগরিকের, সেটি নিশ্চিত করতে পারেননি তিনি।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, মরদেহটি কোদলা নদীর ভারতীয় অংশে ভাসছিল। খবর পেয়ে ভারতীয় পুলিশ বুধবার সন্ধ্যার দিকে নিয়ে গেছে।

