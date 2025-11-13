  2. দেশজুড়ে

আ’লীগের লকডাউন: ফরিদপুরে মহাসড়ক অবরোধকারী শিশুদের হাতেও অস্ত্র

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আ’লীগের লকডাউন: ফরিদপুরে মহাসড়ক অবরোধকারী শিশুদের হাতেও অস্ত্র

ফরিদপুরে লকডাউনকে কেন্দ্র করে দেশীয় অস্ত্র হাতে মহাসড়ক অবরোধ করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এসময় মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অবরোধ চলাকালে শিশুদেরও দেশীয় অস্ত্রসহ লাঠিসোঁটা হাতে সড়কে অবস্থান করতে দেখা যায়।

পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সাড়ে চার ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে যাত্রী না থাকায় তিনটার পরে দূরপাল্লার বাসগুলো ছাড়া হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে জেলা যুবলীগ নেতা দেবাশীষ নয়নকে তার ফেসবুকে লাইভ করতে দেখা যায়। লাইভ ভিডিওতে দেখা যায়, মহাসড়কটির ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করা হচ্ছে। এতে শতাধিক স্থানীয় নেতা-কর্মী দেশীয় অস্ত্র রামদা, ঢাল-সরকি হাতে মহাসড়কে অবস্থান করছে। এসময় নারীদের পাশাপাশি কমপক্ষে দশজন শিশু হেলমেট মাথায় ও লাঠিসোঁটা, ঢাল হাতে মহাসড়কে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে একটি শিশুকে হাতে রামদা নিয়ে স্লোগান দিতে দেখা যায়। এসময়ে ঢাকামুখী যানবাহনসহ সড়কের দুই পাশে বেশ কিছু গাড়ি আটকা পড়ে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সকাল থেকে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফ হোসেনের মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি কেটে দেন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রোকিবুজ্জামান বলেন, পুলিশ অবরোধ সরিয়ে নিতে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালায়। এখন সব রুটে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

এদিকে ফরিদপুর বাসমালিক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত তারা সব পথে বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন।

গোল্ডেন লাইন পরিবহনের বাস কাউন্টারের ম্যানেজার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জানান, সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে ফরিদপুর বাসমালিক গ্রুপের নেতা কামরুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, আমরা বাস চালাতে চাই, তবে যাত্রী না পেলেতো যাত্রীশূন্য অবস্থায় বাস চালানো সম্ভব নয়।

এন কে বি নয়ন/এফএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।