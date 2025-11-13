মাগুরায় যাত্রীবাহী বাসে ঢিল, কাচ ভেঙে নারী-শিশু আহত

মাগুরায় যাত্রীবাহী বাসে ঢিল, কাচ ভেঙে নারী-শিশু আহত
মাগুরার শ্রীপুরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা এম এম পরিবহনের একটি বাসে দুর্বৃত্তদের হামলায় শিশু ও নারীসহ দুজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার সব্দালপুর ইউনিয়নের সব্দালপুর মাদরাসা সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এম এম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে শ্রীপুরে যাচ্ছিল। পথে কে বা কারা বাসটিকে লক্ষ্য করে ঢিল নিক্ষেপ করে। এতে বাসের সামনের গ্লাস ভেঙে যায় এবং ভেতরে থাকা এক নারী যাত্রী ও একটি শিশু আহত হয়।
ঘটনার পর শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইদ্রিস আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আহতদের উদ্ধার করেন।
ওসি ইদ্রিস আলী বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
