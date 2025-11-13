  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহের চড়া সবজির বাজার, বেড়েছে ৩০-৪০ টাকা

জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহের চড়া সবজির বাজার, বেড়েছে ৩০-৪০ টাকা

ময়মনসিংহের বাজারে সরবরাহ কমের অজুহাতে সবজির দাম কেজিতে ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের লোকজন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে ময়মনসিংহ শহরতলীর ঐতিহ্যবাহী শম্ভুগঞ্জ বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়।

সরেজমিনে দেখা যায়, বাজারে কাঁচামরিচের দাম বেশি বেড়েছে। গত সপ্তাহ কাঁচামরিচ ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন ৪০ টাকা বেড়ে ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি করা হচ্ছে। শিম, করলার দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা। বর্তমানে শিম ১০০, করলা ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ধুন্দল, ঢেঁড়শ, পটল, চিকন বেগুন, চিচিঙ্গা, ঝিঙে ও শসার দাম কেজিতে ২০ টাকা বেড়েছে। বর্তমানে ধুন্দল ৫০, ঢেঁড়শ ৬০, পটল ৬০, চিকন বেগুন ৬০, চিচিঙ্গা ৫০, ঝিঙে ৬০ ও শসা ৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কাঁকরোল ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০, গোল বেগুন ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০, কাঁচা পেঁপে ২০ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। মিষ্টি কুমড়া ৩০, চায়না গাজর ১৬০, টমেটো ১২০, কচুরমুখী ৩০ টাকা কেজিতে, লাউ ৬০ টাকা পিস, কাঁচা কলা ৪০ টাকা হালি ও লেবু ২০ টাকা হালিতে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে সবজি কিনতে এসেছেন আব্দুল কাদির। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, বাজারে সবজির প্রচুর সরবরাহ রয়েছে। অথচ সরবরাহ কমের অজুহাতে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে বিক্রেতাদের নির্ধারিত দামেই সবজি কিনতে হচ্ছে। আমি এক কেজি শিম কিনতে এসেছিলাম। এসে দেখি কেজিতে ৩০ টাকা বাড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে আধাকেজি শিম কিনেছি। আমার মতো অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনে বাড়ি ফিরছেন।

ময়মনসিংহের চড়া সবজির বাজার, বেড়েছে ৩০-৪০ টাকা

সবজি বিক্রেতা আজিজ মিয়া বলেন, কয়েকদিন আগের বৃষ্টিপাতে অনেক ফসলের জমিতে পানি জমেছে। অনেক ফসল নষ্টও হয়েছে। এতে বাজারে সবজির সরবরাহ কমেছে। ফলে দাম বেড়েছে।

একই বাজারে বেশিরভাগ মাছের দাম কেজিতে ১০ টাকা বেড়েছে। গত সপ্তাহ মৃগেল ২৯০-৩৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন ৩০০-৩৫০, শিং ৩৫০-৬৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন ৩৬০-৬৬০, রুই ৩৩০-৪৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন ৩৪০-৪৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া সিলভার কার্প ২২০-২৯০, তেলাপিয়া ২১০-২৯০, শোল ৬০০-৮৫০, ট্যাংরা ৫৩০-৮০০, টাকি ৪২০-৫৫০, কাতলা ৩৫০-৪৩০, পাঙাশ ১৭০-২০০, পাবদা ৪০০-৫৩০, কালবাউশ ৩৪০-৪০০ ও কৈ ২৫০-৩৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ কিনতে এসে জহির উদ্দিন বলেন, মাছের বাজারেও অস্থিরতা বিরাজ করছে। যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দাম বাড়িয়ে পকেট ভারি করছেন অসাধু বিক্রেতারা। এতে নিয়মিত ঠকছে ক্রেতারা। বাজারে নিয়মিত মনিটরিং না থাকার কারণে দাম বাড়ছেই।

ময়মনসিংহের চড়া সবজির বাজার, বেড়েছে ৩০-৪০ টাকা

ব্রয়লার মুরগি ১৬০, কক মুরগি ৩০০, খাসির মাংস ১ হাজার ১৫০ ও গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুস ছালাম বলেন, সদর উপজেলার চরাঞ্চলের কয়েকটি ইউনিয়নে উৎপাদিত বিপুল সবজি শম্ভুগঞ্জ বাজারে নিয়ে আসা হয়। ফলে এই বাজারে অন্যান্য বাজারের চেয়ে কিছুটা কম দাম বিক্রি হওয়ার কথা। দাম বাড়ানোর যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিক্রেতারা অহেতুক দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছে কিনা তদারকি করা হবে। ক্রেতাদের ঠকানোর প্রমাণ মিললে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

