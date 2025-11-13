  2. দেশজুড়ে

ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত: ০১:০৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ২০তম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজশাহী সেনানিবাসস্থ বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের (বিআইআরসি) শহীদ নকীব হলে এ সম্মেলন হয়।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেনাপ্রধান তার বক্তব্যে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও দেশের সেবায় অবদানের কথা তুলে ধরেন।

সেনাপ্রধান বলেন, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেজিমেন্টের সদস্যদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, যাতে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করা যায়।

পরে রেজিমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে আর্টডকের জিওসি, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট, ১১ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও বগুড়া এরিয়া কমান্ডারসহ সেনাসদরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাজশাহী স্টেশন ও রেজিমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

