ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ২০তম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজশাহী সেনানিবাসস্থ বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের (বিআইআরসি) শহীদ নকীব হলে এ সম্মেলন হয়।
সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেনাপ্রধান তার বক্তব্যে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও দেশের সেবায় অবদানের কথা তুলে ধরেন।
সেনাপ্রধান বলেন, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেজিমেন্টের সদস্যদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, যাতে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করা যায়।
পরে রেজিমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে আর্টডকের জিওসি, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট, ১১ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও বগুড়া এরিয়া কমান্ডারসহ সেনাসদরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাজশাহী স্টেশন ও রেজিমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/এমএস