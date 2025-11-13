  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে থেমে থাকা বাসে অন্য বাসের ধাক্কা, আহত ১৫

প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীর কালুখালীতে অন্য বাসের ধাক্কায় যাত্রীর অপেক্ষায় থেমে থাকা একটি বাস খালে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্প‌তিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সা‌ড়ে ১০টার দি‌কে রাজবাড়ী-কু‌ষ্টিয়া আঞ্চ‌লিক মহাসড়কের বাংলাদেশ হাট এলাকার ভবানীপু‌রে এ দুর্ঘটনা ঘ‌টে।

পরে স্থানীয়দের সহযো‌গিতায় কালুখালী ফায়া‌র সা‌র্ভিস ও পাংশা হাইও‌য়ে থানা পুলিশ আহত‌দের উদ্ধার ক‌রে হাসপাতালে পাঠা‌য়।

পাংশা হাইও‌য়ে থানা পু‌লিশ জানায়, কালুখালীর বাংলা‌দেশ হাট এলাকার ভবানীপুরে রাজন প‌রিব‌হন একটি লোকাল বাস যাত্রী ওঠানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এসময় কু‌ষ্টিয়াগামী এস‌বি প‌রিবহনের এক‌টি পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে রাজন প‌রিবহনের বাস‌টি রাস্তার পাশের পুকুরে পরে যায়। এতে উভয় বাসের অন্তত ১৩ জন আহত হন। এরম‌ধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর। তা‌দের উদ্ধার করে কালুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে।

পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) নেহাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নি‌শ্চিত করে ব‌লেন, এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

