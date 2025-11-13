  2. দেশজুড়ে

সাভারে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগের ৪২ নেতাকর্মী গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০১:৩৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাভারে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৪২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে ঘিরে ঢাকার সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাই থানা পুলিশ জানায়, আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচিকে ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নাশকতা ঠেকাতে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট ৪২ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে সাভার মডেল থানায় ২৮ জন, আশুলিয়া থানায় ৫ জন ও ধামরাই থানায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের সবাইকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল মিয়া জানান, গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান বলেন, আশুলিয়া থানা এলাকা থেকে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলাসহ নাশকতা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতাররা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।

ধামরাই থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) মো. শহীদুল ইসলাম জানান, গতকাল ধামরাই থানা এলাকায় আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে আওয়ামী লীগ ঘোষিত লকডাউন ঘিরে নাশকতা প্রতিরোধে সাভারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তৎপরতা বাড়িয়েছে ঢাকা জেলা পুলিশ। সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে পরিবহনে তল্লাশিসহ টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গতকাল বুধবার বিকেল থেকে সাভারের আমিনবাজার তল্লাশি চৌকিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকা-আরিচা ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে ঢাকামুখী যানবাহনে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদসহ পরিচয় যাচাই করছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। যেকোনো ধরনের সহিংসতা বা নাশকতা প্রতিরোধে ঢাকা জেলা পুলিশের প্রস্তুতি রয়েছে।

ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম আ্যান্ড অপস) মো. আরাফাতুল ইসলাম বলেন, বুধবার যেমন চলছিল সেভাবেই চেকপোস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া মোবাইল ডিউটি চলছে। সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুলিশ সর্বোচ্চ তৎপর রয়েছে।

এনএইচআর/এমএস

