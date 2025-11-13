যশোরে থেমে থাকা বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন
যশোর শহরের উপশহর পার্ক সংলগ্ন এলাকায় থেমে থাকা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের পর হঠাৎ বাসের ভেতরে আগুন দেখতে পান তারা। এসময় বাসেরে ভেতরে কেউ ছিল না। পরে পাশের বস্তিবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।
বাসটির সুপারভাইজার মাগুরার শ্রীপুরের বাসিন্দা হান্নান খান জানান, ‘রাহিন স্পেশাল’ নামের বাসটি যশোর-মাগুরা রোডে নিয়মিত চলাচল করে। প্রতিদিনের মতো রাতে বাসটি উপশহর এলাকায় পার্কিং করে রাখা হয়। তবে আমি রাতে বাসের ভেতরেই ছিলাম। ভোরে বাসায় ফেরার পর খবর পাই বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।
তিনি আরও বলেন, আগুনে বাসের সিট ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পুড়ে গেছে, তবে ইঞ্জিন অক্ষত রয়েছে।
স্থানীয়দের দাবি, পার্কিং করা বাসের পাশে উপশহর বস্তি হওয়ায় আগুনটি যদি বস্তিতে ছড়িয়ে পড়তো মুহূর্তেই অসংখ্য ঘর ভস্মীভূত হতো। তাদের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
যশোর কোতোয়ালি থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) কাজী বাবুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ড্রাইভারের সিটের পাশের জানালা ভেঙে ভেতরে আগুন দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে এবং দুর্বৃত্তদের শনাক্তে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
মিলন রহমান/এনএইচআর/এমএস