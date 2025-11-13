  2. দেশজুড়ে

প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

চলতি মাসে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাস হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
চলতি মাসে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাস হবে

চলতি মাসের মধ্যে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাস হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি একেএম আব্দুল হাকিম।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউজে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।

একেএম আব্দুল হাকিম বলেন, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন নিয়ে সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। প্রায় ১৯ ধাপ অতিক্রম করে আইনটি পাস হতে যাচ্ছে। এ আইন পাস হলে সাংবাদিকরা কিছুটা হলেও শারীরিক ও পেশাগতভাবে সুরক্ষা পাবেন।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রস্তাবিত আইন বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। সে আইনগুলো অচিরে পাস হবে।

কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ এর জবাবও দেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি একেএম আব্দুল হাকিম।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রেস কাউন্সিলের উপ-সচিব মো. আব্দুস সবুর, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) তাসমিন আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।