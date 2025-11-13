তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্রিজ তৈরির প্রতিযোগিতা

তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্রিজ তৈরির প্রতিযোগিতা
কুমিল্লায় তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্রিজ তৈরির উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আইসক্রিস কাঠি দিয়ে বেইলি ব্রিজ বানিয়ে পুরস্কার জিতেছেন শিক্ষার্থীরা। কোন আকারের ব্রিজ কতটুকু লোড নিতে পারবে এরকম প্রদর্শনী করেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বাইউস্ট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এ আয়োজন করে।
এতে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (বাইউস্ট) কুমিল্লার অন্তত ৮০ জন শিক্ষার্থী ট্রাস ব্রিজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাইউস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নূর হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ । সভাপতি ছিলেন বাইউস্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান।
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিজয়ী হওয়া শিক্ষার্থী উৎস চাকমা, আসিফ খান ও নাইমা শওকত সেতু জানান, এ উৎসব আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। কর্মজীবনে নিরাপদ বেইলি ব্রিজ তৈরিতে এ আয়োজন আমাদের আরও উৎসাহিত করবে।
শিক্ষক আরাফতাতুল ইসলাম বলেন, এ উৎসব শিক্ষার্থীদের জানার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ বেইলি সেতু নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারবে।
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং উৎসব নিয়ে আমরা খুব উৎসাহিত। এ উৎসব দক্ষ প্রকৌশলী গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা গড়ে তুলবে নতুন সভ্যতা। কোনো স্থাপনা যেন ভেঙে না যায় সেজন্য তাদের ধারণা দেওয়া হয়।
প্রধান অতিথি বাইউস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নূর হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেছে তারা মেধাবী। এ উৎসব তাদের আরও দক্ষ করে তুলবে। আগামীতে আমরা বড় আয়োজন করবো। তিনি শিক্ষার্থীদের ল্যাবে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে আরো এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।
