কুষ্টিয়ায় সড়কে প্রাণ গেলো ২ নারী শ্রমিকের

কুষ্টিয়ায় সড়কে প্রাণ গেলো ২ নারী শ্রমিকের
কুষ্টিয়ায় ব্যাটারি চালিত ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের মিরপুর উপজেলার নওপাড়া ব্র্যাক অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- মিরপুর পৌরসভার যোগিপোল এলাকার নান্নু বিশ্বাসের স্ত্রী লতিফা বেগম (৬৫) ও পশ্চিম চুনিয়াপাড়া এলাকার সাবু মিয়ার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০)। তারা দুইজনই শহরের এইচ অ্যান্ড এস গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত দুই শ্রমিকসহ কয়েকজন ব্যাটারি চালিত ভ্যানযোগে নওপাড়া থেকে এইচ অ্যান্ড এস গ্লাস ফ্যাক্টরির কাজে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রাত ৯টায় ভ্যানটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বেপরোয়া গতির একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ভ্যানযাত্রীরা সড়কে ছিটকে পড়েন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। এ সময়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিউটি বেগমের মৃত্যু নিশ্চিত করেন। তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় লতিফাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন যাত্রী নিহত হয়েছে। ঘাতক মোটরসাইকেল আটকের চেষ্টা চলছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এমএস