  2. দেশজুড়ে

পেছালো আইভীর ৫ মামলার গ্রেফতার শুনানি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
পেছালো আইভীর ৫ মামলার গ্রেফতার শুনানি

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীর পাঁচ মামলার গ্রেফতার শুনানি পিছিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এ মামলাগুলোর শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচির কারণে সেটি পেছানো হয়।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান বলেন, লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে আসামিকে আদালতে আনা সম্ভব হয়নি। ফলে শুনানির জন্য প্রসিকিউশন দাঁড়াতে পারেনি। পরে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তারিখ পিছিয়ে ১৮ নভেম্বর শুনানির তারিখ ধার্য করে আদেশ দেন। ওইদিন আসামিকে ভার্চুয়ালি যুক্ত করা হতে পারে।

এর আগে গত ৯ মে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংঘটিত একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে গত ৬ মাস ধরে গ্রেফতার দেখায় পুলিশ।

গত ৯ নভেম্বর হাই কোর্টের বিচারপতি এ এস এম আবদুল মোবিন ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আইভীকে পাঁচটি মামলায় জামিন দেন।

ওইদিনই নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা পুলিশ তাদের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধার অভিযোগে একটি মামলায় গ্রেফতার দেখাতে আদালতে আবেদন করে। একই সঙ্গে পরদিন ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় আরও চারটি মামলায় গ্রেফতার দেখাতে আবেদন করে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।