মুন্সিগঞ্জে মধ্যরাতে ট্রাকে আগুন
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ঝুটবোঝাই থেমে থাকা একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে পুড়ে গেছে ট্রাকে থাকা প্রায় দুই লাখ মালামাল।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আকিজ পেপার মিলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া অংশের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আকিজ পেপার মিলের সামনে ঝুটবোঝাই একটি ট্রাকে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। ট্রাকটিতে কাগজের তৈরি কার্টন জাতীয় কিছু থাকায় আগুন দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
গজারিয়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. ফিরোজ মিয়া বলেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা অগ্নিনির্বাপণের কাজ শুরু করি। ১০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।
এ বিষয়ে গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ মো. শওকত হোসেন বলেন, ‘কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কি-না তা বলা কঠিন। তবে একটি ট্রাকে আগুন লেগেছে। এ ঘটনার পর মহাসড়কের গজারিয়া অংশে আমরা পুলিশি তৎপরতা বাড়িয়েছি।’
এসআর/এমএস