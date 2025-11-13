প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন ডা. জাহিদ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেএম জাহিদ হোসেন।
তিনি বলেন, আজকে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এটাকে আমরা স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই। এই ঘোষণায় জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এবং এতে জনগণের অর্থের সাশ্রয় হবে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় দিনাজপুর শহরের উপশহরস্থ একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপি আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
সভায় জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনারা সুর তুলেছেন পিআর চাই, সংসদে উচ্চকক্ষে এটা চাই, ওটা চাই। কিন্তু আপনারা তো কোনো প্রস্তাবই দেন নাই। এখন হঠাৎ করে প্রস্তাব দিয়ে পানি ঘোলা করে স্বৈরাচারের পথ সুগম করছেন, স্বৈরাচার যাতে ঘুরে আসতে পারে। গত তিনটি নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। আর আজকে গণতন্ত্রকে আপনারা ফেলে দিতে চান।
তিনি বলেন, ৩১ দফার মধ্যে বিএনপি বলেছে, প্রধানমন্ত্রী পদে ২ বারের বেশি বসা যাবে না। পাশাপাশি অনেক ধরনের সংস্কারের কথা এই ৩১ দফার মধ্যে রয়েছে। দেশের মানুষের আন্দোলনের স্বৈরাচার পালিয়ে গেছে। তার পরবর্তীতে অনেকে অনেক কথা বলছে। কিন্তু কেউ কি খেয়াল করেছে বিএনপি কী বলেছে? বিএনপি সব সময় দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এই কুশাসন থেকে বের হয়ে সুশাসনের বাংলাদেশ গড়ার কথা বলছে। এসব প্রস্তাবনা নিয়ে জনগণের কাছে বিএনপি ঘুরে বেড়াচ্ছে।
ডা. জাহিদ বলেন, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যে আধুনিক কৃষি, বিদেশি, রেমিট্যান্স এবং গার্মেন্ট- এই তিনটি এসেছে জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরে বিএনপির সময়।
দিনাজপুর জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, বিশিষ্ট নাগরিক ব্যক্তিত্ব শাহ মবিন জিন্নাহ, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকছেদ আলী মঙ্গলিয়া, দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম প্রমুখ।
