  2. দেশজুড়ে

যশোরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা তিতাস আটক

জেলা প্রতিনিধি
যশোর
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা উত্তর মহানগর শাখার সহ-সভাপতি তিতাস উদ্দিনকে আটক করেছে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে যশোর সদর উপজেলার সুলতানপুর বাবুপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। তিনি ওই গ্রামের শাহ আলমের ছেলে।

যশোর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক ভুঁঞা জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা তিতাস নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর ৬টার দিকে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সুলতানপুর বাবুপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

মিলন রহমান/কেএইচকে/জেআইএম

