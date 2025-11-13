আওয়ামী লীগকে দেশে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না: মোবারক হোসাইন
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং যশোর অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন বলেছেন, পতিত সরকার লকডাউন ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে।
তিনি বলেন, লকডাউন কর্মসূচিতে ঢাকাসহ সারাদেশে কোনো সাড়া পায়নি আওয়ামী লীগ। কোনোভাবেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর শহরে রুকন সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন মোবারক হোসাইন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান, কেন্দ্রীয় নেতা ড. আলমগীর বিশ্বাস, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা প্রমুখ।
রুকন সম্মেলনে দলীয় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য রাখেন মোবারক হোসাইনসহ জামায়াত নেতারা।
আসিফ ইকবাল/এসআর/জেআইএম