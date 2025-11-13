  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় মাদক সেবন নিয়ে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৬

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গায় মাদক সেবন নিয়ে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৬

চুয়াডাঙ্গায় মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ছয়জন আহতে হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে পৌর এলাকার জোয়ার্দ্দারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মসজিদপাড়ার মৃত সালাউদ্দীনের স্ত্রী শিল্পী খাতুন (৪০) ও তার ছেলে নোমান (২০), একই এলাকার টিটনের স্ত্রী মিনু খাতুন (৪০) ও ছেলে পুলক (২২), বাগানপাড়ার জাহাঙ্গীরের ছেলে মানিক (৩২) এবং মসজিদপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে ফিরোজ।

পুলিশ জানায়, মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের জেরে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর আহত ফিরোজ ও মানিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

আহতদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মসজিদপাড়ার টিটনের ছেলে সিয়াম ও আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে শিপলু নিয়মিত ইয়াবা সেবন করতেন। বুধবার রাতে অজ্ঞাত কারণে দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সিয়াম শিপলুকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে শিপলুর মা সিয়ামের বাড়িতে অভিযোগ করতে গেলে দুই পরিবারের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকেলের দিকে উভয়পক্ষ ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা সবাইকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. জেসমিন আক্তার বলেন, নোমানের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তার শরীরে একাধিক স্থানে ধারালো অস্ত্রের গুরুতর আঘাত রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। একজনকে গুরুতর অবস্থায় রাজশাহীতে পাঠানো হয়েছে। আহত দুইজনকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হুসাইন মালিক/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।