  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঢুকে কক্ষ ভাঙচুর, ভিডিও ভাইরাল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঢুকে কক্ষ ভাঙচুর, ভিডিও ভাইরাল

পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঢুকে একটি অফিস কক্ষ ভাঙচুর চালিয়েছেন এক যুবক। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে কলেজটিতে এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, ক্যাপ পরিহিত এক যুবক কলেজের একটি অফিস কক্ষে ঢুকে লাঠি দিয়ে ভাঙচুর করছেন। এ দৃশ্য আরেকজন ভিডিও করছেন। ভাঙচুর শেষে ওই যুবক কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কলেজের অধ্যক্ষ পান্না লাল রায় জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এক যুবক কলেজের দ্বিতীয় তলার প্রশাসনিক ভবনের একটি অফিস কক্ষে ঢুকে আসবাবপত্র ব্যাপক ভাঙচুর চালান। এ ঘটনায় শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হবে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মোহাম্মদ আবু নাসের বলেন, সন্ধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।