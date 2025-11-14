প্রতিবন্ধী নাজমিনের পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান

প্রতিবন্ধী নাজমিনের পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান
ঝিনাইদহের শৈলকূপায় ১৩ বছর ধরে শিকলবন্দি থাকা শারীরিক প্রতিবন্ধী নাজমিন খাতুনের অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল ১১টায় উপজেলার আনন্দনগর গ্রামে তারেক রহমানের পক্ষে এই পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতা তুলে দেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র নেতৃবৃন্দ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস।
এর আগে আনন্দনগর গ্রামে প্রতিবন্ধী নাজমিন খাতুনের বাড়িতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলোচনা করেন অতিথিরা।
আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অনুষ্ঠানে এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, তারেক রহমানের নির্দেশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ সব সময় মানবিক কাজ করে থাকি। তারই অংশ হিসেবে আজ এই অসহায় পরিবারটিকে সহযোগিতা করা হলো। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীর বাংলাদেশ হবে মানবিক রাষ্ট্র।
প্রসঙ্গত, প্রতিবন্ধী নাজনীনের বর্তমান বয়স ১৮ বছর। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় ১৩ বছর ধরে ঘরের মধ্যে শিকলে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেনি তার পরিবার। এছাড়া নাজনীনের ভাই জোবায়ের মানসিক প্রতিবন্ধী। বর্তমানে দিনমজুর নাছির মন্ডল ও বুলবুলি বেগম দম্পতি তাদের দুই সন্তান নিয়ে অসহায়ভাবে দিন অতিবাহিত করছেন।
এম শাহজাহান/কেএইচকে/এএসএম