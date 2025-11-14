  2. দেশজুড়ে

সম্পদ-সম্মানের জন্য ইসলামী আন্দোলন রাজনীতি করে না: রেজাউল করিম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
সম্পদ-সম্মানের জন্য ইসলামী আন্দোলন রাজনীতি করে না: রেজাউল করিম

এমপি-মন্ত্রী, সম্পদ-সম্মানের জন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রাজনীতি করে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম। তিনি বলেন, আমরা রাজনীতি করি ইবাদতের উদ্দেশে, আল্লাহর হুকুম কায়েমের জন্য।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে এন আহম্মদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইসলামী আন্দোলন জেলা কমিটির ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়।

তিনি বলেছেন, বারবার আওয়ামী লীগ, বিএনপি-জাতীয় পার্টির শাসন দেখেছি। নতুনভাবে পুরোনো বউ নতুন শাড়িতে আমাদের সামনে প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই। কারণ যখন মুখ থেকে কাপড় উঠাবে, দেখবে পুরোনো বউয়ের নতুন শাড়ি। বারবার আপনারা ধোঁকা খেলে দেশ আর সুন্দর হবে না। চাঁদাবাজি, খুন, টাকা পাচার করা বন্ধ হবে না। দুর্নীতিবাজ, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, খুনিদের কাছ থেকে যদি দেশকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে ইসলামকে ক্ষমতায় নিতে হবে। বাংলার জমিন থেকে চাঁদাবাজদের কবর রচনা করতে হবে।

মুফতি রেজাউল করিম বলেন, বিদেশিদের দালালি, পাশের রাষ্ট্রসহ তাদের প্রেসক্রিপশনে যেন আমাদেরকে আর না চলতে হয়। আমরা যেন গোলামের জিঞ্জিরা আর হাতে না লাগাই। এই জিঞ্জিরা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ এসেছে ৫ আগস্টের পরে।

তিনি বলেন, জালেমদের, চাঁদাবাজ ও বিদেশের তাঁবেদার থেকে যদি আমাদের সুন্দর দেশটাকে স্বর্ণের দেশে তৈরি করতে হলে যারা দেশ, ইসলাম ও মানবতা প্রেমি তাদেরকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্মীপুর জেলা কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী মহাসচিব ইমতিয়াজ আলম, লক্ষ্মীপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী খালেদ সাইফুল্লাহ, ইসলামী যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন নূর, লক্ষ্মীপুর-১ আসনের প্রার্থী জাকির হোসেন পাটওয়ারী ও লক্ষ্মীপুর-২ আসনের প্রার্থী মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

