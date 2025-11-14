  2. দেশজুড়ে

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেলো দুই মাদরাসা ছাত্রের

প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই মাদরাসার ছাত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুইজন।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ছরারকুল থেকে দুইশ গজ উত্তরে ঢাকামুখী লেইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মাসজিদিয়া ইউনুছিয়া নয়দুয়ার মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণির ছাত্র ফখরুল ইসলাম (১৪) ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র কাউছার হোসেন (১১)। ফখরুল ইসলাম নোয়াখালীর হাতিয়া এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে ও কাউছার মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে।

আহতরা একই মাদরাসার ৭ম শ্রেনীর ছাত্র আরমান ও মোসলিম উদ্দিন। তাদেরকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও মাদরাসা সূত্রে জানা গেছে, মাদরাসার ৪ জন ছাত্র মহাসড়কের পশ্চিম পাশ দিয়ে হেঁটে মায়ানী ইউনিয়নের কাজীরহাট এলাকায় একটি ওয়াজ মাহফিলে যাচ্ছিলেন। এসময় একটি মোটরসাইকেলকে ট্রাক চাপ দিলে মোটরসাইকেল সড়কের পাশে থাকা ছাত্রদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে দুই ছাত্র নিহত হন ও আহত হন আরও দুইজন। স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বড়তাকিয়া বাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কুমিয়া হাইওয়ে থানার ওসি মোহাম্মদ জাকির রাব্বানী জানান, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই মাদরাসার ছাত্র নিহত হয়েছে। আরও দুইজন আহত হয়েছে। মোটরসাইকেল চালককে আটক করা হয়েছে।

