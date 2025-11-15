  2. দেশজুড়ে

বিচারকের ছেলে হত্যা

আরএমপি কমিশনারকে আদালতে হাজিরের নির্দেশ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান

রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারকের ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা ও স্ত্রীকে আহত করার ঘটনায় গণমাধ্যমে বক্তব্য দেন গ্রেফতার লিমন মিয়া। পুলিশ হেফাজতে থাকাবস্থায় ভিকটিমকে দোষারোপ করে মিডিয়ার সামনে বক্তব্য প্রদান করার সুযোগ দেওয়ায় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না তা সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আগামী ১৯ নভেম্বর আদালতে উপস্থিতির তারিখ ধার্য করা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) নির্দেশ জারি করেন আদালত।

রাজশাহী মহানগর আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলী আশরাফ মাসুম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/এএসএম

