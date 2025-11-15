ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত বেদেনা খাতুন (৪৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
বেদেনা খাতুন টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার মহিষমারা গ্রামের দুলাল হোসেনের স্ত্রী।
মমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান বলেন, ‘মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত ১০টার পর ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন বেদেনা খাতুন। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এরমধ্যে শুক্রবার দিনগত রাত ১টার দিকে মারা যান তিনি।
ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান আরও বলেন, ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ২৮ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৭৪ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৪৯ জন, নারী ১৮ জন ও শিশু রয়েছে সাতজন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দুই হাজার ১৩৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/আরএইচ/এএসএম