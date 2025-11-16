সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন দাবিতে সমাবেশ

সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন দাবিতে সমাবেশ
সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ) আসনে ডা. শহিদুল আলমকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন না দেওয়ার প্রতিবাদে টানা ১৪তম দিনের মতো বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছেন তার সমর্থকরা। দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে তারা বলেন, এই আসনে ডা. শহিদুল আলমই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী, তাকে বাদ দিলে বিএনপির জন্য রাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি হবে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে আশাশুনির চাপড়া এলাকায় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে বিক্ষোভ মিছিল এসে সমাবেশে মিলিত হয়। আশাশুনি উপজেলা বিএনপির একাংশের ব্যানারে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, ডা. শহিদুল আলম আশাশুনি ও কালিগঞ্জ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। দলের কঠিন সময়ে তিনি সবসময় নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন। অথচ এই আসনে বাইরের একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
বক্তারা আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত একইসঙ্গে দলীয় ঐক্য বিনষ্ট করছে ও মাঠপর্যায়ে বিভাজন তৈরি করছে। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে সাতক্ষীরা-৩ আসন জামায়াতের কাছে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশে বলেন, দলের স্বার্থেই ডা. শহিদুল আলমকে মনোনয়ন দিতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
সমাবেশে আশাশুনি উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে পুনরায় বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
