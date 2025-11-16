  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জ-৫

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জ-৫ আসনের বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে যানচলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী মিজানুর রহমান চৌধুরীর সমর্থকরা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে সড়ক অবরোধ করেন নেতাকর্মীরা।

এদিন বিকেলে মিজান চৌধুরীর সমর্থনে জেলার ছাতক-দোয়ারা দুই উপজেলা থেকে হাজারো নেতাকর্মী মিছিল নিয়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ পয়েন্টে এসে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। এতে প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে যানচলাচল। তবে বিক্ষোভ মিছিলের শেষে সড়কে যানচলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়।

মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, দলের খারাপ সময়ে আমি রাজপথে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। পাশাপাশি আমার আসনের সব নেতাকর্মীর খোঁজ খবর নিয়েছি। তাদের ভালোবাসায় আজকের এই বিশাল মিছিল। আমার আসনের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দলের সব নেতাকর্মীরা চায় দল যেন আমাকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়। যার কারণে আজকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল করছে তারা।

