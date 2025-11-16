যশোর বোর্ড
এইচএসসি খাতা পুনঃনিরীক্ষণে ২১৬ শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন
যশোর শিক্ষাবোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণে ২১৬ শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে ৭২ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। সেইসঙ্গে ৫৪ জন ফেল করা শিক্ষার্থী পাস করেছেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) শিক্ষাবোর্ডের খাতা পুনঃর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, যশোর শিক্ষাবোর্ডে এইচএসসির খাতা পুনঃনিরীক্ষণে ২১৬ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। ফলাফল পরিবর্তন হওয়া শিক্ষার্থীদের নতুন করে ৭২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। নতুন করে জিপিএ-৫ পাওয়া ৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এ গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৭ জন, এ মাইনাস থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩ জন, বি গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ জন ও ফেল করা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ জন শিক্ষার্থী। সেইসঙ্গে ৫৪ শিক্ষার্থী নতুন করে পাস করেছেন। নতুন পাসকৃত ৫৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ জন, এ মাইনাস পেয়েছেন ৪ জন, বি গ্রেড পেয়েছেন ২৪ জন, সি গ্রেড পেয়েছেন ৪ জন ও ডি গ্রেড পেয়েছেন ২১ জন।
এছাড়াও ফলাফল পরিবর্তনকৃতদের মধ্যে এ মাইনাস থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩ জন, এ মাইনাস পেয়েছেন এ গ্রেড পেয়েছেন ৪৬ জন, বি গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ জন, বি গ্রেড থেকে এ গ্রেড পেয়েছেন ৩ জন, বি গ্রেড থেকে এ মাইনাস পেয়েছেন ২২ জন, সি গ্রেড থেকে এ গ্রেড পেয়েছেন ১ জন, সি গ্রেড থেকে এ মাইনাস পেয়েছেন ২ জন, সি গ্রেড থেকে বি গ্রেড থেকে পেয়েছেন ১১ জন, ডি থেকে বি গ্রেড পেয়েছেন ১ জন ও ডি থেকে সি গ্রেড পেয়েছেন ৪ শিক্ষার্থী।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন জানান, খাতা পুনঃনিরীক্ষণে যশোর শিক্ষাবোর্ডে ৩৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। তারমধ্যে মাত্র ২১৬ শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। পুনঃনিরীক্ষণে নতুন করে খাতা মূল্যায়ন করা হয় না। শুধুমাত্র প্রাপ্ত নম্বর গণনা করা হয়েছে। নম্বর গণনায় যেসব শিক্ষার্থীদের ভুল হয়েছিল, তাদের সঠিক করে দেওয়া হয়েছে।
