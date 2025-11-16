  2. দেশজুড়ে

খুলনায় স্ত্রীর সামনে যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
খুলনার করিমনগর এলাকায় এক যুবককে প্রকাশ্যে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সোনাডাঙ্গা থানার করিমনগর সৈয়দ আলী হোসেন স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম আলাউদ্দিন মৃধা (৩৫)। তিনি ওই এলাকার মনা মুন্সির ছেলে।

নিহতের স্ত্রী নারগিস বেগম জানান, স্বামীর সঙ্গে তিনি ঘরে বসে ছিলেন। এসময় তিনটি মোটরসাইকেলে ছয়জন এসে প্রথমে আলাউদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার পা চেপে ধরে একজন গলা কাটেন। পরে চাপাতি দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে চলে যান তারা।

খুলনার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সুদর্শন রায় বলেন, হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ মাঠে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জেরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

আরিফুর রহমান/এসআর

 

