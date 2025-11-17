  2. দেশজুড়ে

ধুনটে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা কার্যালয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
বগুড়ার ধুনট উপজেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের গোসাইবাড়ী শাখা অফিসের বারান্দায় পেট্রোল ঢেলে অগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে একটি ব্যানার ও একটি চেয়ার পুড়ে গেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটনা ঘটে।

ধুনট থানা পুলিশ ও গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, গোসাইবাড়ী-বানিয়াজান সড়কের ফকিরপাড়া এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের গোসাইবাড়ী শাখা কার্যালয় রয়েছে। রোববার রাত ৩টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ব্যাংকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর তারা ব্যাংকের বারান্দায় পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের একটি ব্যানার ও একটি চেয়ার পুড়ে যায়। তবে ঘটনার পরপরই ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে বড় কোনো ক্ষতি হয়নি।

এদিকে সোমবার সকালে শেরপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজীব শাহরীন ও ধুনট থানার ওসি সাইদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ব্যাংকের নৈশপ্রহরী শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘স্যারদের কথামতো আমি বারান্দায় সজাগ ছিলাম। রাত ৩টার দিকে জরুরি প্রয়োজনে বারান্দা থেকে ভেতরের দিকে গেলে এ ঘটনা ঘটে।’

ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে তারা প্রস্তুত ছিলেন। আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বালু ও পানি সংরক্ষণ করেছিলেন। নিজেরাও জেগে ছিলেন।

তিনি বলেন, ‘নৈশপ্রহরী বারান্দা থেকে ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র দুর্বৃত্তরা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে যায়। আমরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছি। এ ঘটনায় বিশেষ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ‘সকাল থেকে যথারীতি ব্যাংকের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।’

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

