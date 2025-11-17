আ’লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের সব দলে জায়গা দেওয়ার আহ্বান ভিপি নুরের

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যান হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দেশব্যাপী একটি সমর্থন রয়েছে। সবাই ফ্যাসিবাসীর ব্যবস্থার সমর্থন করেনি। পরিস্থিতির কারণে দল করেছে কিন্তু এলাকায় মানুষের ওপরে কোনো জুলুম ও নির্যাতন করেনি।

তিনি বলেন, আমি বিএনপি-জামায়াত-এনসিপিসহ সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাবো, আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মী যারা রাজনীতি করতে চান, তাদের আমরা সব দলে জায়গা করে দেবো।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী টাঙ্গাইলের সন্তোষে ভাসানীর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ভিপি নুর।

নুরুল হক নুর আরও বলেন, শুধু একটি দিনে ফুল দিয়ে কিংবা প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় ভাসানীকে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ গঠনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম নেতা হয়েও তিনি কিন্তু শুরুতেই আওয়ামী লীগ থেকে সরে গিয়েছিলেন।

এসময় গণঅধিকার পরিষদের দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান, কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনসহ জেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

