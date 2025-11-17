একসঙ্গে দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন গৃহবধূ
বগুড়ার ধুনটে একসঙ্গে দুই কন্যা ও একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছেন আঁখি খাতুন (২২) নামের এক গৃহবধূ। নবজাতকসহ মা সুস্থ আছেন বলে জানিয়ছেন চিকিৎসকরা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে আয়সা-জোবেদা হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারে তিন সন্তান জন্ম দেন আঁখি খাতুন।
আঁখি খাতুন উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের সুজন মিয়ার স্ত্রী। তাদের সাত বছর বয়সী আরও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, সোমবার সকালে প্রসব ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আঁখি খাতুন। শারীরিক জটিলতার কারণে তাকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে সিজারিয়ানের মাধ্যমে একসঙ্গে ফুটফুটে তিন শিশুর জন্ম হয়।
হাসপাতালের চিকিৎসক সাখাওয়াত হোসেন জানান, আঁখি খাতুন হাসপাতালে আসার পরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, তার গর্ভে তিনটি সন্তান আছে। সিজারের মাধ্যমে সফলভাবে সন্তানদের জন্ম দেওয়া চিকিৎসকদের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে আল্লাহর রহমতে সবকিছু সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মা ও তিন নবজাতক সুস্থ আছে।
