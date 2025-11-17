সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা গ্রেফতার
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের পাঁচ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আসাদুজ্জামান বাবলু (৫৪), পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আইয়বু আলী ফরিদ (৫৯), বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মমিন (৩০), দূর্গানগর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবাদুল ইসলাম (৪৬) ও উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ফরিদ হোসেন (৪৫)।
উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, বিএনপি অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এম এ মালেক/এনএইচআর/এমএস