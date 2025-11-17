মেহেরপুরে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের বিক্ষোভ

মেহেরপুরে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের বিক্ষোভ
মেহেরপুরের গাংনীতে দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে গাংনী বাসস্ট্যান্ড মোড়ে ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি চলে। এতে কয়েকশ স্থানীয় নেতাকর্মী অংশ নেন।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ‘জনগণের গ্রহণযোগ্যতা নেই’—এমন একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন দলের জন্য কাজ করা পরীক্ষিত ও পরিচিত একজন নেতাকে মনোনয়ন না দিয়ে হঠাৎ করে চাপিয়ে দেওয়া প্রার্থী গ্রহণযোগ্য নয়।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া আব্দুল আউয়াল বলেন, ‘ধানের শীষ প্রার্থীকে বিজয়ী করতে জাভেদ মাসুদের কোনো বিকল্প নেই। দলীয় মনোনয়ন তাকেই দিতে হবে। তা নাহলে তৃণমূল বিএনপি কাউকে মেনে নেবে না।’
বিক্ষোভ চলাকালে সড়কে বসে নানা স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা। এতে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে গোপন লবিং ও অযৌক্তিক বিবেচনা কাজ করেছে। দ্রুত মনোনয়ন পরিবর্তন করে যোগ্য একজন নেতার হাতে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানাই।’
আসিফ ইকবাল/এসআর/জেআইএম