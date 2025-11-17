  2. দেশজুড়ে

শেখ হাসিনার রায় কার্যকরের জন্য জনগণ অপেক্ষা করছে: খায়ের ভূঁইয়া

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থেকে জোর করে অনেক আইন করেছেন, কিন্তু জনতার জোয়ারে সব ভেসে গেছে। তার রায় কার্যকর করার জন্য এদেশের জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌরসভার মধুপুর মাদরাসা মাঠে আয়োজিত বিএনপির যৌথ সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেন, আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাসিনার বিরুদ্ধে একটি রায় হয়েছে। বিগত দিনে হাসিনা ও তার দোসররা অবৈধভাবে দেশের ছাত্র আন্দোলনের সময় হেলিকপ্টারে বসে গুলি করে মায়ের কোলের সন্তানকে হত্যা করেছে। মায়ের সঙ্গে সন্তান খাটে শুয়ে ছিল, তাকেও হত্যা করা হয়েছে। এটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নির্মম ইতিহাস।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা গণতন্ত্র হরণের জন্য, জোর জবরদস্তি ক্ষমতায় থাকার জন্য, অস্ত্র দিয়ে নিরীহ, নিরস্ত্র, নিরপরাধ শিশু ও ছাত্রদের ওপর হামলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। গণতন্ত্র যেন ফিরে না আসে, মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই অপশক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ছাত্রজনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, যার কারণে হাসিনা বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। আজ তার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

রায়পুর পৌরসভার ৫ নস্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি বেল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজধানীর নিউমার্কেট থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন টিপু ও উদ্বোধক ছিলেন রায়পুর পৌর বিএনপির সভাপতি এবিএম জিলানী।

রায়পুর পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নবী উল্যাহ রুবেলের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন রায়পুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম লিটন, রায়পুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সফিকুর রহমান ভূঁইয়া ও রায়পুর পৌর মহিলা দলের সভাপতি নাছিমা ছানোয়ার প্রমুখ।

কাজল কায়েস/এনএইচআর

