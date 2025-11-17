  2. দেশজুড়ে

বরিশালে মিষ্টি বিতরণ নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ছাত্রদল নেতা নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৪৬ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
বাবুগঞ্জ থানা/ফাইল ছবি

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়কে কেন্দ্র করে বরিশালে মিষ্টি বিতরণের সময় ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ছুরিকাঘাতে রবিউল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের আগরপুর মিশুক স্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও আগরপুর গ্রামের বাসিন্দা কুয়েত প্রবাসী মিজানুর রহমানের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল মালেক সিকদার।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণায় উল্লাসিত হয়ে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পলাশ ফকিরের নেতৃত্বে তার সমর্থকরা সোমবার সন্ধ্যার পরে আগরপুর বাজারে মিষ্টি বিতরণ করছিলেন। এসময় ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শান্ত ইসলাম ও তার সমর্থকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের কাউকে দাওয়াত না দেওয়ার বিষয়ে জানতে চায়। এ নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে পলাশ গ্রুপের সমর্থক ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রবিউল ইসলামকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এছাড়া সংঘর্ষে উভয়গ্রুপের পাঁচজন আহত হন।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় রবিউলকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন রবিউলকে।

বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পলাশ সরকার বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

এইচআরএস/এমএমকে

