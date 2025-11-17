ফরিদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের ভাইয়ের বাড়িতে হামলা-ভাংচুর

ফরিদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের ভাইয়ের বাড়িতে হামলা-ভাংচুর
ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান মাতুব্বরের ভাই সিদ্দিক মাতুব্বরের বাড়িতে হামলা-ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ৫ আগস্টের পর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান মাতুব্বরের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। আজ সোমবার সন্ধ্যার পর ফের এক থেকে দেড় শ উত্তেজিত জনতা ইউপি চেয়ারম্যানের ছোট ভাই সিদ্দিক মাতুব্বরের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় ঘরের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ভাংচুর করা হয়। তবে এসময় বাড়িতে সিদ্দিক মাতুব্বরের স্ত্রী ছাড়া কেউ ছিলেন না।
পরমেশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য প্রবীন কুমার রায় জাগো নিউজকে বলেন, ৫ আগস্টের পর ইউপি চেয়ারম্যান ও তার ভাইয়ের বাড়িতে উত্তেজিত জনতা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। তারপর থেকে বাড়ির সবাই দীর্ঘদিন ধরে এলাকাছাড়া।
আত্মগোপনে থাকায় এ বিষয়ে পরমেশ্বরদী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান মাতুব্বর ও তার ভাই সিদ্দিক মাতুব্বরের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে। বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো যাবে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
একেবিএন/এমএমকে