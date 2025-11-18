ঝালকাঠিতে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির ২০ নেতাকর্মী
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় বিএনপির ২০ নেতাকর্মী ও সমর্থক জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে রাজাপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর প্রধান কার্যালয়ে তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন সংগঠনের নেতারা।
মঠবাড়ী ইউনিয়নের ৩নং ইন্দ্রোপাশা ওয়ার্ডের সাবেক যুবদল সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য মামুন হোসেন এবং বিএনপি নেতা সালমান মাহমুদের নেতৃত্বে এই যোগদান সম্পন্ন হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী রাজাপুর উপজেলা আমির মাওলানা কবির হোসেন, সেক্রেটারি সাইদুর রহমান, সাবেক সেক্রেটারি মাস্টার ফারুক আহম্মেদ, সদর ইউনিয়ন আমির মাওলানা আইয়ুব আলী, শুক্তাগড় ইউনিয়ন আমির হাফেজ মাওলানা আব্দুল আলীমসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
যোগদান প্রসঙ্গে মামুন মেম্বার বলেন, দীর্ঘদিন বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বরিশালসহ বিভিন্ন স্থানে দলের পক্ষ থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। কিন্তু ৫ আগস্টের পর স্থানীয় কিছু নেতার চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ জানালেও দলীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি এই দলে থাকা আর সম্ভব নয়। তাই জামায়াতে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
মো. আতিকুর রহমান/এমআরএম