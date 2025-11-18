নারায়ণগঞ্জ
বিএনপির ফাঁকা রাখা আসনে এনসিপির মনোনয়ন নিলেন আল-আমিন
নারায়ণগঞ্জ ৪ (ফতুল্লা) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সদস্যসচিব ও শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল-আমিন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের হাত থেকে এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এসময় তার সঙ্গে ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র-যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা ও এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঅঞ্চল) সারজিস আলম।
মনোনয়নপত্র গ্রহণের পরপরই কার্যালয়ে অবস্থান করা নারায়ণগঞ্জ এনসিপির নেতাকর্মীরা স্লোগান দিয়ে কার্যালয় মুখরিত করে তোলেন।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর আবদুল্লাহ আল-আমিন বলেন, ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই আমরা জারি রেখেছি। বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিনা সরকারের পতন করেছি আমরা। আজ সেই হাসিনার ফাঁসির রায় ঘোষণার পেছনে আমাদের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম জারি ছিল। সেই ঐতিহাসিক দিনে গণতন্ত্রের লড়াইয়ে অংশ নিতে আজ আমি দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি।
তিনি আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের কুখ্যাত গডফাদার শামীম ওসমান জোরপূর্বক এমপি পদে বিনা ভোটে জগদ্দল পাথরের মতো বসে ছিল। মানুষের ন্যূনতম সেবা নিশ্চিত না করে এই ফতুল্লার লাখ লাখ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। পরিকল্পিতভাবে পুরো ফতুল্লাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছিল শামীম ওসমান। সেই অঞ্চলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা) আসনে বিএনপি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন প্রদান করেনি। এই আসনটিতে বিএনপির শরিক দলের জন্য ছাড় দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মনির হোসেন কাসেমীও আলোচনায় রয়েছেন।
