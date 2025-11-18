  2. দেশজুড়ে

নিজাম হাজারীর বাড়ির গেটে আন্দোলনকারীদের আগুন

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ফেনী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর বাড়ির গেটে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে শহরের মাস্টারপাড়ার বাগান বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেনীর সাবেক সমন্বয়ক ওমর ফারুক বলেন, জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই নিজাম হাজারীর বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। জুলাইকে যতবার আঘাত করা হবে, ততবার তাদের বাড়িঘরেও আগুন দেওয়া হবে। তাদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হবে। শেখ হাসিনার রায় হয়েছে, একইভাবে এই রায় নিজাম হাজারী ও শুসেনের বিরুদ্ধেও হতে হবে।

আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে যান ফেনী মডেল থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। এর আগে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা ফেনী সরকারি কলেজ গেটের সামনে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের নাম ও ছবি সম্বলিত ফলক ভাঙচুর ও রং দিয়ে মুছে ফেলেন।

সাবেক সমন্বয়ক মুহাইমিন তাজিম বলেন, এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যে অগ্নিসন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়েছে, বিশেষ করে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রশাসন আলাদাভাবে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়নি। প্রশাসনের এ নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এসব ঘটনা বার বার ঘটছে। এসব প্রতিহত করতে আমরা ছাত্র-জনতা মাঠে রয়েছি।

ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বাড়ির সামনে দেওয়া আগুন নেভায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

