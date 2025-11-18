যশোরের ভবদহে জামায়াতের হিন্দু সম্মেলন

যশোরের ভবদহে জামায়াতের হিন্দু সম্মেলন
হিন্দু অধ্যুষিত যশোরের ভবদহ এলাকায় ‘হিন্দু সম্মেলন’ করেছে জামায়াতে ইসলামী। সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে অভয়নগর উপজেলার সুন্দলী বাজারে জামায়াতে ইসলামী সুন্দলী ইউনিয়ন সনাতন শাখার উদ্যোগে এই সম্মেলন হয়।
সম্মেলনে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে যশোর-৪ আসনের জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রসূল ও যশোর-৫ আসনের প্রার্থী অ্যাডভোকেট গাজী এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে সনাতনীদের বন্ধু হিসেবে পাশে থেকে সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন দুই প্রার্থী। তাদের সরব উপস্থিতি ও উলুধ্বনিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান। পাশাপাশি ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ ও আশ্বাসে খুশি অংশগ্রহণকারীরাও।
অনুষ্ঠানে যশোর-৪ আসনের জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রসূল বলেন, ‘হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার মামলা দেওয়া হচ্ছে, অনেককেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। আমি প্রশাসনকে বলতে চাই, নাশকতার মামলা বলে কোনো মামলা হবে না। মিথ্যা মামলা দিয়ে সনাতন ধর্মের মানুষকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তার দায়ভার প্রশাসনকে বহন করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই না, নিরপরাধ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হোক। এখানকার মানুষের চাওয়া নিরাপত্তা, নিরাপদ জনপদ। আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে, অবশ্যই সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষদের আমাদের উদারতা, ভালোবাসা দিয়ে তাদের দেখে রাখবো। তাদের বিপদে আপদে সবসময় বন্ধুর মতো দাঁড়াতে চাই। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিরাপদে বসবাস করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করবে জামায়াতে ইসলামী।’
আরেক প্রার্থী গাজী এনামুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ জামায়াতকে ক্ষমতায় আনলে দুর্নীতিমুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত একটি সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়বে। আজ এই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের এই সম্মেলনে আসতে একটি পক্ষ বাধা দিচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, তারাই ৫ আগস্টের পর থেকে চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। আমরা চাঁদাবাজির কবর রচনা করে দেবো। হিন্দু সম্প্রদায়ের ভয় দেখিয়ে মামলার ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে জামায়াতের নেতাকর্মীরা বন্ধুর মতো মিশে থাকবে।’
সুন্দলী ইউনিয়ন সনাতন শাখার সভাপতি ডা. জগদীশ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক সরদার শরিফ হোসেন, শিক্ষাবিদ চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সমাজসেবক কালীদাস ধর প্রমুখ।
হিন্দু অধ্যুষিত ভবদহ এলাকার যশোরের মণিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলা দুটির সীমান্তবর্তী এলাকা সুন্দলীতে হিন্দু সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঢল নামে।
মিলন রহমান/এমএন/জেআইএম