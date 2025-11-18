  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি নুরুল ইসলাম মারা গেছেন

প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি নুরুল ইসলাম মারা গেছেন
নুরুল ইসলাম তালুকদার

সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর-চৌহালী) আসনের দুইবারের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম তালুকদার মারা গেছেন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১১টার দিকে শাহজাদপুর উপজেলার কৈজুরি গ্রামের নিজ বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নুরুল ইসলাম তালুকদার কৈজুরী ইউনিয়ন পরিষদের দুইবারে চেয়ারম্যান ও ১৯৮৬ সালের তৃতীয় ও ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে সিরাজগঞ্জ-৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য বাচ্চু মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জাগো নিউজকে জানান, বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন নুরুল ইসলাম তালুকদার। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন।

তিনি আরও জানান, নুরুল ইসলাম তালুকদার ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী, সৎ, কর্মঠ ও মানবিক নেতা। শাহজাদপুর ও চৌহালী অঞ্চলের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং জনকল্যাণে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়, তার আদর্শিক রাজনীতি ও জনসেবার মনোভাব আগামীর তরুণ রাজনীতিবিদদের জন্য দৃষ্টান্ত। তার মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

