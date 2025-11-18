দিনাজপুরে পদ ফিরে পেলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি
দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদে দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে করে সভাপতির পদ ফিরে পেলেন অধ্যক্ষ খুরশিদ আলম মতি।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ইতোপূর্বে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ খুরশিদ আলম মতির দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছিল। আজ তার সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি এখন থেকে দিনাজপুর ফুলবাড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে বহাল থাকবেন।
এর আগে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌরসভা নির্বাচনে আপন ছোট ভাই মাহামুদ আলম লিটন অংশগ্রহণ করায় ফুলবাড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি খুরশিদ আলমকে দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থি কাজের অভিযোগ এনে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে ২০২১ সালের ৭ অক্টোবর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে স্বপদে বহাল করা হয়। আবার তিন দিনের মাথায় সভাপতি পদ স্থগিত করে তাকে সাধারণ সদস্যপদ দেওয়া হয়। পরে ২০২২ সালের নভেম্বরে দিনাজপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন তিনি জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মনোনীত হন। দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর পর তাকে আবারো সভাপতি পদে পুনর্বহাল করা হলো।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নবিউল ইসলাম।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ খুরশিদ আলম মতি বলেন, চিঠি পেয়েছি। সব সময় বিএনপির সঙ্গে জন্য দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি। আগামীতেও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাব।
এমদাদুল হক মিলন/এফএ/জেআইএম